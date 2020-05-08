Sanal alışverişe anne dopingi

Koronavirüse karşın Anneler Günü alışverişi hız kesmedi. Pek çok marka ve AVM’nin kapalı olduğu bu dönemde en büyük alternatif internetten satış ve marketler. 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü’nün sanal alışverişi yüzde 60 oranında artırdığı belirtiliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, pandemi sürecinde AVM ve mağazaların kapalı olmasının daha önce sanalda hiç alışveriş yapmamış çok büyük kesimi e-ticaretle tanıştırdığını anımsatarak, Anneler Günü’yle beraber geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60’a varan talep artışının yaşandığını açıkladı.

Sepet tutarı arttı

Ekmekçi, sanalda daha önce 250 TL olan sepet tutarının bu yıl 300 TL’ye çıktığını aktararak, “Bu özel gün için alışveriş 1-2 hafta öncesinde başlıyor. Evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde annelerimize aldığımız hediyeler de farklılık gösteriyor. Evde yemek yapma yüzde 80 arttı. Annelerimize de yoğun bir şekilde küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerinin alındığını görüyoruz. Uzaktan görüşme yaptığımız annelerimiz için bu görüşmelerde kullanmak üzere cep ve tablet alımında da artış var. Ayrıca her zaman olduğu gibi kozmetik ve güzellik ürünleri, moda ve aksesuar ürünleri ve hediyelik eşyada artış var” diye konuştu.

Cep ve tablete ilgi

Boyner.com.tr ve Morhipo Genel Müdür Barış Akyürek de bu yıl Anneler Günü heyecanının nisan ayı ortalarında başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu yıl alışverişlerde spor ayakkabı, tişört, parfüm, sneaker, denim pantolonlar en çok ilgi gören hediye seçenekleri arasında. Uzaktaki sevdiklerini yakınlaştıran teknolojik aletler, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri ile evini güzelleştirmek isteyenlere dekorasyon ürünleri Anneler Günü için sıkça tercih ediliyor. Her yıl olduğu gibi ayakkabı, çanta ve parfüm gibi klasikleşmiş hediyelere de ilgi var. 30-300 TL arasında seçeneklerimiz bulunuyor.”

Adresine gönderiliyor

Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, sitelerinden ve mobil uygulamalarından satışlarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Anneler Günü alışverişimiz yoğun devam ediyor. Evden çıkamadığımız bugünlerde tüketiciler, annelerine online sitelerden hediye alıp adreslerine göndermeyi tercih ediyor. Son günlerde diğer kampanyalarımıza nazaran, alışveriş dönüşüm oranı Anneler Günü ürünlerinde çok daha yüksek. Bu yıl terlik grubu çok ön plana çıktı. Spor ayakkabı, anne kız kombini ürünleri tercih ediliyor. 39 TL’den başlayan fiyatlarla hediye seçeneklerimiz var.”

Saksı çiçeği alınıyor

ÇiçekSepeti CCO’su Ceyhun Turan, bu yıl çoğu insanın bu özel günü annelerinden uzak geçireceklerini vurgulayarak, “AVM ve mağazaların kapalı olması da alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Hediyeler sanaldan alınıyor. Çiçek ve yenilebilir çiçeğe ilgi sürüyor. Çiçek kategorisinde anneler için daha çok orkide, antoryum gibi saksı çiçekleri ile mevsim çiçekleri tercih ediliyor. Virüs salgını çiçek tercihini etkilemedi. Ayrıca parfüm, takı aksesuar, elektronik, ev yaşam, moda ve kişisel bakım kategorilerinde artış var” açıklamasını yaptı.

İndirim kampanyaları

Ayaydın Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, fiziksel mağazalarını haftaya açacaklarını online satışlarının sürdüğünü aktararak, Anneler Günü alışverişlerinin çok iyi gittiğini kaydetti. Ayaydın, “Ağırlıklı olarak tek parça gömlek, triko, çanta, ayakkabı tercih ediliyor. Bu özel gün için yüzde 30’a varan indirim kampanyası düzenledik. Alınan hediyelerin ortalaması 200-500 TL arasında değişiyor” bilgisini verdi.