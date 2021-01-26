‘Sanal Davos’la büyük sıfırlama

Her yıl dünya gündeminin en önemli maddeleri İsviçre’nin dağ kasabası Davos’ta masaya yatırılıyor ve yine dünyanın en etkili isimlerinin katılımıyla bunlara çözüm aranıyor.

Ancak bu yıl Davos sokakları bomboş... Her yıl bu zamanlar aralarında dünya liderleri, küresel iş aleminin en gözde isimlerinin olduğu 3 bin kişiyi ağırlayan Davos’ta ne tanıdık yüzler, ne protestocular var.

Her yıl ocakta yapılan Davos Zirvesi koronavirüs salgını nedeniyle mayısa ertelendi. 1971’den beri düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) olağan toplantısı salgın bir engel çıkarmazsa 13 - 16 Mayıs 2021’de bu kez Singapur’da yapılacak.

Salgın sonrası...

Ancak WEF yöneticilerinin Davos Zirvesi’ne alternatif olarak sanal ortamda dünyanın etkili siyasi ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdiği ‘2021 Davos Gündemi’ ise başladı ve 29 Ocak’a kadar sürecek.

Sanal Davos zirvesi dünyayı pençesine alan koronavirüs salgını sonrası ekonomilerin nasıl yeniden ayağa kalkacağını ele alacak. O yüzden WEF kurucusu Klaus Schwab ve Prens Charles’ın geçen yıl başlattıkları “Büyük Sıfırlama” (Great Reset) etrafında inşa edilen bu yılki tema “Güveni yeniden inşa etmek için çok önemli bir yıl”...

Çin’den ‘birlikte çalışalım’ çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıda yaptığı konuşmada “İnsanlığın yalnızca bir Dünya’sı ve bir geleceği var. Pandemiyle mücadele, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en acil görev” dedi. Bir yılı aşkın süre önce Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınına karşı işbirliği çağrısında bulunan Şi, “Özellikle aşı araştırma ve geliştirme, üretim ve dağıtım konularında işbirliğini güçlendirmeliyiz. Böylece aşılar tüm ülkelerdeki insanlar için erişilebilir ve uygun fiyatlı bir kamu malı haline gelebilir” çağrısında bulundu.

Güvenin yeniden inşası...

WEF’in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, toplantıların ana temasına ilişkin, şunları söyledi:

“İnovasyonu ve cesur çözümleri teşvik etmede güveni yeniden inşa etmek ve küresel işbirliğini artırmak, salgını durdurmak ve güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamak için çok önemli.”

‘Zengin toparladı, fakire yardım...’

Davos öncesi bir rapor yayınlayan ‘fakirlik karşıtı’ hareket Oxfam, koronavirüs salgınının küresel eşitsizlikte çok büyük bir artış yaratacağı uyarısında bulunarak dünay hükümetlerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Oxfam dünyanın en zengin 1000 isminin salgının başındaki kayıplarını hisse hareketleriyle telafi ettiğini, ancak fakir kesimin kayıplarını yerine koymasının 10 yıldan fazla zaman alacağını belirtti. 3.4 milyar insanın günde 5.5 doların altında geçindiğini hatırlatan Oxfam, küresel fakirlik seviyesinin 2030 itibariyle pandeminin başlangıç seviyesini aşabileceği uyarısında bulundu.

KİMLER VAR?

Davos Gündemi toplantılarına, aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de olduğu 25 lider katılıyor. Sanal zirveye Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de iştirak edecek.