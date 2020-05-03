Sanal dünya turizm için kurtarıcı olabilir
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sonrası turizmdeki gelişmeleri değerlendiren Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, sanal fuar, müze ve kongre türü dijital uygulamaların turizm sektörünün kurtarıcıları olabileceğini söyledi.
Birçok işlemin sanal dünyaya taşındığını kaydeden Prof. Dr. Pırnar, turizm sektörü için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:
- Vize vb. başvurular ve onayların online ortamda yapılabilmesi.
- Uçuşlar öncesi kısa sürede sonuçlanan COVİD-19 testlerinin uygulanarak negatif sonuçlu yolcuların uçuşa kabul edilmesi.
- Restoranların açık hava alanlarından azami faydalanılması ve masaların aralarında en az 1 metre mesafelerle yerleştirilmesi.
- Hizmetlerde robotlardan yararlanılması.
- Otellerde standart hijyen prosedürlerinin yanı sıra belirli aralıklarla virüse etkili sertifikalı dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiş turistlerin kayıtlarında bu hususun belirtilerek seyahat kolaylığı sağlanması.
- Yurt dışından gelen turistlere hastalığa özel tedavi, hastane bakımı güvencesinin sağlık sigortalarına eklenmesi.