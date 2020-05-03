Sanal dünya turizm için kurtarıcı olabilir

Birçok işlemin sanal dünyaya taşındığını kaydeden Prof. Dr. Pırnar, turizm sektörü için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

- Vize vb. başvurular ve onayların online ortamda yapılabilmesi.

- Uçuşlar öncesi kısa sürede sonuçlanan COVİD-19 testlerinin uygulanarak negatif sonuçlu yolcuların uçuşa kabul edilmesi.

- Restoranların açık hava alanlarından azami faydalanılması ve masaların aralarında en az 1 metre mesafelerle yerleştirilmesi.

- Hizmetlerde robotlardan yararlanılması.

- Otellerde standart hijyen prosedürlerinin yanı sıra belirli aralıklarla virüse etkili sertifikalı dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

- Hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiş turistlerin kayıtlarında bu hususun belirtilerek seyahat kolaylığı sağlanması.

- Yurt dışından gelen turistlere hastalığa özel tedavi, hastane bakımı güvencesinin sağlık sigortalarına eklenmesi.