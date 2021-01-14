Sanayi üretimi fırladı: Yüzde 11

Buna göre, geçen yıl kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 11 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8.7 artış oldu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020’de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 artış gösterdi.



‘Seyir sürsün’



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021’de de sürdürebilmek” dedi.



Lokomotif...



Şekerbank Başekonomisti Elif Gülay Yıldırım, Reuters’taki yorumunda, “Geçtiğimiz ay olduğu gibi kasımda da imalat sanayi üretimdeki büyümeyi taşıyan sektör olarak öne çıkıyor” dedi.



Ciro endeksleri arttı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020’ye ilişkin ciro endekslerini de açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.9 ve aylık bazda yüzde 5.4 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık bazda sanayide yüzde 46.2, inşaat sektöründe yüzde 16.6, ticarette yüzde 44.6 ve hizmet sektöründe yüzde 16 artış kaydetti.