‘Sanayide Avrupa birincisi olduk’

Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, “Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17.6’lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17.6’lık artış gösteren Türkiye’yi, yüzde 17.1’lik artışla Macaristan ve yüzde 14.5’lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9.1’lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2.3’lük düşüşle Norveç dikkati çekti.

Bağımsızlığın bir bedeli var

Bakan Albayrak, ekonomi bağımsızlığın bedeli olduğunu kaydetti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”