Sanayimiz dünyayı solladı

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3.4, yıllık bazda yüzde 10.4 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü.









Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti.









İhracata lokomotif

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi’nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10.4 artışla Türkiye’nin OECD’de 1’inci, dünyada 2’nci sırada olduğunu bildirdi.









Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5.8 ve sektörel ciro endeksinin de yüzde 23.5 yükseldiğini belirten Albayrak, “İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘İstihdama ve büyümeye yansır’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 10.4 artarak Ocak 2018’den bu yana en yüksek performansı yakaladığını belirterek, “Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3’üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak” dedi. Varank, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede sanayi üretimindeki yükselişe dikkati çekti.