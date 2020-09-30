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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu çekilişi saat kaçta? 30 Eylül Şans Topu çekilişi için geri sayım...
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    30.09.2020 - 14:33 |

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 30 Eylül Şans Topu çekilişi için geri sayım...

    Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nun 9. çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilecek olan çekilişler ile talihlierin belirlendiği Şans Topu çekilişi şu an için sadece bayilerden oynanabiliyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 30 Eylül Şans Topu çekilişi için geri sayım...

    Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi canlı olarak 20:00'den sonra takip edilebilecek.

    Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından her hafta sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor. Kimin ne kadar ikramiye kazandığına ilişkin tüm detaylar Milli Piyango Online'da...

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. 5+1 bilen talihli veya talihlier büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden Şans Topu çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

    Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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