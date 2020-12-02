Şans Topu sonuçları belli oluyor - 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 358 bin 58 TL'ye ulaştı.

2 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.