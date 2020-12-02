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02.12.2020 - 18:35 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 358 bin 58 TL'ye ulaştı.

2 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

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