BİST108.9260.77EURO7.530.51USD6.720.25ALTIN371.80-0.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu
    ABONE OL
    03.06.2020 - 10:14 | | İHA

    Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

    Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor. Görenler gözlerine inanmasa da kilogram yerine gram gram satışı yapılıyor.

    Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

    Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.

    Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.

    Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"

    Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor" dedi.

     

     

     

    İstanbul'da sosyal mesafesiz yolculuk... 14 kişilik minibüse 30 kişi bindiKoronavirüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak Esenyurt’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, “Mecburen yolcuları aldım” derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS başvuru ne zaman? KPSS Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri 2020 takvimi

    KPSS başvuru ne zaman? KPSS Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri 2020 takvimi

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Son dakika... Üç kişinin kurduğu aşk tuzağı sonu oldu! Kan donduran olayda flaş gelişme...

    Son dakika... Üç kişinin kurduğu aşk tuzağı sonu oldu! Kan donduran olayda flaş gelişme...

    Sıradaki Haber