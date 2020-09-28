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    HaberlerEkonomi Haberleri Şarköy’de palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı
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    28.09.2020 - 12:46 | | DHA

    Şarköy’de palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayel, palamudun tanesinin 7,5 ile 10 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını söyledi.

    Şarköy’de palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı

    Av sezonun başlamasıyla palamudun yanı sıra karides, istavrit, lüfer, kırlangıç ve mezgit gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Şarköylü balıkçılar, palamut bolluğunun fiyatları düşürmesiyle son dönemde sofralarda çokça tercih edildiğini söyledi.

    Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayel, devam eden av sezonunun bereketli geçtiğini belirterek, "Son günlerdeki olumlu hava koşulları da balık avına yansıdı. Tezgahlarda şu an 6-7 çeşit balık türü var. Palamut ve karidesteki bolluk fiyatlara da yansıdı. Palamudun tanesi iriliğine göre 7,5 ile 10 TL arasında değişiyor. Bu sıralar sofralarda da çokça tercih ediliyor” dedi.

    Balıkçı Mustafa Tokkan da, bolluğun hem balıkçıları hem de tüketiciyi memnun ettiğini ifade ederek, “Bugün 1 ton palamutla limana döndük. Karidesin kilogram fiyatı da boyuna göre 8 ila 25 TL, palamudun tane fiyatı ise iriliğine göre 7,5 ile 10 TL arasında değişiyor. İstavrit, mezgit, kırlangıç ve lüfer de tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşımız uygun fiyatlara bol bol balık tüketsin” diye konuştu.

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