'Şartlar olağanüstü her aracı kullanırız'

TCMB Başkanı Murat Uysal yılın son rapor sunumunda bankanın kur seviyesi hedeflemediğine dikkat çekti. TCMB’nin döviz kurlarına bakışında fiyat istikrarını tehdit ihtimali ve aşırı oynaklığa yönelik hassasiyet olduğunu belirten Uysal, makro temellere kıyasla reel kurun oldukça değersiz olduğunu da belirti.

Uysal, “İletişim noktasında eksik kaldığımız taraflar olabilir. Öz eleştirimizi yapıyoruz. Bize de biraz şu noktadan hak verin; gerçekten olağanüstü koşullar içinden geçiyoruz. İletişimi önümüzdeki dönemde artırma gayretinde olacağız” dedi.



Bugün kadar atılan adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 500 baz puan yükseliş yaşandığını belirten Uysal, önümüzdeki dönemde “politika faizi dahil” TCMB’nin elindeki tüm araçları gerektiğinde kullanacağını söyledi.



‘Esneklik sağladık’



Uysal küresel merkez bankaları ile swap görüşmelerinin devam ettiğini bir iki anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ekim ayı PPK kararına ilişkin Uysal, “Son attığımız adımla yapılan sıkılaştırmayı güçlendirmiş hem de esneklik sağlamış olduk” dedi.



Eylülde sıkılaştırmanın politika faizinde artış ile gerçekleştirildiğini Ekim ayında ise para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek GLP ve borç verme faiz oranı arasındaki marjın 300 baz puana yükseltildiğini hatırlatan Uysal, “Buna şöyle bakmak lazım. Sadeleşmeden kalıcı bir uzaklaşma değil. Ama tek sefere yönelik geç likidite ile borç verme arasında bir ayarlama yapıldı. Bu önümüzdeki dönemde de para politikasının esnekliği noktasında kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.



Enflasyonda yukarı revize

Raporda mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülürken TCMB 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 3.2 puan yükselterek yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e çekti.



TCMB’nin yüzde 10.5’ten yüzde 13.5’e çıkardığı yıl sonu gıda fiyatları varsayımının da yukarı yönlü etkisi 0.7 puan oldu. Banka 2021 için enflasyon tahminini ise 3.2 puanlık artışla yüzde 9.4’e çıkardı.