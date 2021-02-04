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04.02.2021 - 16:43 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Emlak Daire Başkanlığından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak.

Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerinde ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.

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