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    HaberlerEkonomi Haberleri Saudi Aramco'nun net karında sert düşüş
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    12.05.2020 - 11:57 | | AA

    Saudi Aramco'nun net karında sert düşüş

    Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol devi Aramco corona virüsün talebi düşürmesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyrekte net kârının %25 düştüğünü açıkladı.

    Saudi Aramco'nun net karında sert düşüş

    OPEC+ üreticileri fiyatların artmasına ve arz fazlasının azalmasına yardımcı olmak için Mayıs ayından itibaren günde 9.7 milyon varil arz kesintisi yapılmasını kabul etmeden önce Brent ham petrol fiyatları ilk çeyrekte %65 düştü.

    Aramco'nun net kârı, birinci çeyrekte zekat ve vergi sonrası 62.48 milyar riyale (16.64 milyar dolara) indi. Aramco geçen yılın birinci çeyreğinde 83.29 milyar riyal net kar açıklamıştı. Mısır yatırım bankası EFG-Hermes, Suudi Arabistan'ın El Rajhi Capital ve Dubai merkezli Arqaam Capital'in ortalama tahminlerine göre analistler Aramco'nun 17.8 milyar dolar kar açıklamasını bekliyorlardı.

    Aramco, sonuçlarının "ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra rafinaj ve kimyasal marjlarındaki düşüş ile stoktaki yeniden ölçüm kayıplarını" yansıttığını açıkladı.

    Aramco CEO'su Amin Nasser yaptığı açıklamada, "2020'nin geri kalanına bakacak olursak, COVID-19 salgınının küresel enerji talebi ve petrol fiyatları üzerindeki etkisinin kazançlarımızı baskılamasını bekliyoruz" dedi.

    Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durdurma ve katma değer vergisini üç katına çıkarma kararı almıştı.

    Ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.

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