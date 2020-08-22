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    22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Savunma devleri hibrit buluşma için geliyor

    Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’de yer alan dev savunma şirketleri, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde Türk şirketleriyle buluşacak.

    Savunma devleri hibrit buluşma için geliyor

    AA’nın haberine göre, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Leonardo, Rolls-Royce, Korea Aerospace Industries (KAI), Diehl, Patria gibi savunma ve havacılıkta dünyanın önde gelen şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), Avrupa Komisyonu (EC), EEN’in partnerlerinden Ankara Sanayi Odası ve OSTİM Savunma ve Havacılık  Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde düzenlenen ICDDA’nın 5.’sinde Ankara’da Türk KOBİ’leriyle bir araya gelecek. Sektörün dinamik ortamında, doğru kişilerle tanışılarak, yeni iş birliklerinin başlatılması özelliğiyle tüm dünyada ana yükleniciler tarafından ilgi gösterilen ICDDA, 13 - 15 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

    Defense News Top 100 listesinde yer alan pek çok firma ICDDA 2020’ye  katılım teyidi verdi. Ayrıca aynı listede bulunan Türk savunma sanayisi şirketleri ASELSAN, BMC, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de ICDDA etkinliğinde yerini alacak.

    Bu yıl hem yüz yüze hem de sanal ortamda ikili iş görüşmeleriyle gerçekleştirilecek ICDDA, bu formatıyla savunma, havacılık ve uzay sektörünün Türkiye’deki ilk hibrit etkinliği olacak.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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