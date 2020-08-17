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    17.08.2020 - 09:24 | | AA

    "SavunmanÄ±n devleri" listesine 7 Türk ÅŸirketi girdi

    DÃ¼nyanÄ±n en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan TÃ¼rk ÅŸirketi sayÄ±sÄ± 7'ye yÃ¼kseldi.

    "SavunmanÄ±n devleri" listesine 7 Türk ÅŸirketi girdi

    TÃ¼rk savunma sanayi ÅŸirketleri,Â  son dÃ¶nemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kÄ±rarken, ulaÅŸÄ±lan ekonomikÂ  bÃ¼yÃ¼klÃ¼kler ÅŸirketleri uluslararasÄ± kÄ±yaslamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± listelerde Ã¼stÂ  sÄ±ralara taÅŸÄ±yor.

    Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayÄ±ncÄ±lÄ±k kuruluÅŸu Defense News dergisi tarafÄ±ndan her yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n savunma satÄ±ÅŸlarÄ± bazÂ  alÄ±narak yayÄ±mlanan ve dÃ¼nyanÄ±n en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabulÂ  edilen "Defense News Top 100"de bu yÄ±l TÃ¼rk ÅŸirketi sayÄ±sÄ± 5'ten 7'ye Ã§Ä±ktÄ±.

    Listeye 2006 verileriyle 93'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan giren, geÃ§en yÄ±l 52'nciÂ  sÄ±raya kadar yÃ¼kselen ASELSAN, bu yÄ±l ilk 50'ye girme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. BaÅŸtaÂ  savunma alanÄ±nda olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin teknolojik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve geliÅŸimi iÃ§inÂ  faaliyet gÃ¶steren ÅŸirket, bÃ¶ylece dÃ¼nyanÄ±n ilk 50 savunma sanayi firmasÄ±ndan biriÂ  olma hedefini de yakalamÄ±ÅŸ oldu.

    Yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼stlendiÄŸi projelerle performansÄ±nÄ± artÄ±ranÂ  ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 21Â  artÄ±rarak 2 milyar 172 milyon dolara Ã§Ä±kardÄ±. ASELSAN, bu ciroyla 48'inciÂ  basamaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

    ASELSAN, bu baÅŸarÄ±yÄ± haberleÅŸme sistemleri, radar ve elektronik harpÂ  sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silahÂ  sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'yeÂ  dayalÄ± geliÅŸtirdiÄŸi Ã¼rÃ¼n ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerle yakaladÄ±.

    TUSAÅž'TAN DEV ADIM

    TÃ¼rkiye'nin yerli ve milli hava platformlarÄ±nÄ± geliÅŸtirip Ã¼reten,Â  Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibiÂ  uluslararasÄ± Ã¼reticilerin Ã¶nemli tedarikÃ§ilerinden biri olan TUSAÅž ise 2011Â  verileriyle ilk kez 83'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± listede Ã¶nemli bir geliÅŸmeÂ  gÃ¶sterdi.

    Åžirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisiÂ  cirosu yÃ¼zde 42 artarak 2019'da 1 milyar 858 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â  GeÃ§en yÄ±l 69'uncu sÄ±rada yer alan ÅŸirket 16 basamak ilerleyerek 53'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaÂ  yer buldu.

    TUSAÅž'Ä±n geÃ§en yÄ±lki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon dolarÄ±Â  bulurken, bunun yÃ¼zde 18'i sivil havacÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik faaliyetlerden elde edildi.

    BMC TUTUNMAYI BAÅžARDI

    Listeye ilk kez geÃ§en yÄ±l giren TÃ¼rk savunma sanayisinin zÄ±rhlÄ± karaÂ  aracÄ± Ã¼reticilerinden BMC, bu yÄ±l da listede yer alarak kalÄ±cÄ±lÄ±k adÄ±na Ã¶nemliÂ  bir adÄ±m attÄ±.

    Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sÄ±radan giriÅŸ yapan BMC, geÃ§enÂ  yÄ±lki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncuÂ  sÄ±rada yer buldu.

    Son olarak Altay tankÄ±nÄ±n seri Ã¼retimi iÃ§in gÃ¶revlendirilen BMC,Â  otobÃ¼sten kamyona, mayÄ±na karÅŸÄ± korumalÄ± zÄ±rhlÄ± araÃ§tan taktik tekerlekli aracaÂ  kadar pek Ã§ok farklÄ± konfigÃ¼rasyondaki ticari ve savunma sanayi aracÄ±nÄ± Ã¼retiyor.

    ROKETSAN VE STM BU YIL DA LÄ°STEDE

    "Roket ve fÃ¼ze sistemlerinde lider kuruluÅŸ olma" vizyonuyla hareketÂ  eden ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin vurucu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±ranÂ  ROKETSAN da listede yer almayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

    GeÃ§en yÄ±l 89'uncu sÄ±radaki ROKETSAN, bu yÄ±l 91'inci basamakta yerÂ  aldÄ±.

    Cirosu yÃ¼zde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listedeÂ  2 basamak aÅŸaÄŸÄ±ya indi.

    ROKETSAN'Ä±n son dÃ¶nemde dikkati Ã§eken Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda Bora, TRG-300Â  Kaplan, TRG-122 fÃ¼zeleri, Mini AkÄ±llÄ± MÃ¼himmat MAM-C, lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze Cirit,Â  orta ve uzun menzilli tanksavar fÃ¼zeleri UMTAS ve OMTAS, lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ uzunÂ  menzilli tanksavar fÃ¼ze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ stand-offÂ  mÃ¼himmatlarÄ±, Hisar hava savunma fÃ¼zeleri, Teber lazer gÃ¼dÃ¼m kiti, TÃ¼rkiye'ninÂ  ilk deniz seyir fÃ¼zesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur yer alÄ±yor.

    "Defense News Top 100" listesinde geÃ§en yÄ±l 85'inci sÄ±rada yer alanÂSTM Savunma Teknolojileri MÃ¼hendislik ve Ticaret AÅž, bu yÄ±l 7 basamak geriledi veÂ  92'nci oldu.

    Cirosu yÃ¼zde 14 azalarak 564 milyon dolardan 485 milyon dolara dÃ¼ÅŸenÂ  ÅŸirket, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 50 savunma sanayi firmasÄ± arasÄ±nda yer alma hedefiyleÂ  TÃ¼rkiye'nin savunma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ileri teknolojili Ã¼rÃ¼nlerle karÅŸÄ±layarak, yurtÂ  dÄ±ÅŸÄ±nda rekabetÃ§i, yenilikÃ§i ve akÄ±llÄ± teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirmek iÃ§inÂ  faaliyet gÃ¶steriyor.

    Askeri deniz araÃ§larÄ±n tasarÄ±mÄ±, modernizasyonu ve inÅŸasÄ±nda gÃ¶revÂ  alan STM, son dÃ¶nemde Ã¶zellikle kamikaze (vurucu) insansÄ±z hava araÃ§larÄ±,Â  yenilikÃ§i uydu teknolojileri, duvar arkasÄ± radar ve siber gÃ¼venlik Ã§Ã¶zÃ¼mleriyleÂ  dikkati Ã§ekiyor.

    FNSS VE HAVELSAN LÄ°STEYE GÄ°RÄ°Åž YAPTI

    TÃ¼rk savunma sanayisinin zÄ±rhlÄ± kara aracÄ± Ã¼reticilerinden FNSS,Â  98'inci sÄ±radan bu yÄ±l listeye girme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

    FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlÄ±k cirosunu geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 2Â  artÄ±rarak 374 milyon dolara Ã§Ä±kardÄ±.

    Ä°htiyaca Ã¶zel, etkin, gÃ¼venilir ve yenilikÃ§i paletli ve tekerlekliÂ  zÄ±rhlÄ± araÃ§lar tasarlayÄ±p Ã¼reten FNSS, alanÄ±nda dÃ¼nya liderleri arasÄ±nda yerÂ  alÄ±yor. ÃœrÃ¼nleri, farklÄ± Ã¼lkelerdeki kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan tercih edilen FNSS,Â  bugÃ¼ne kadar, 4 binin Ã¼zerinde zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ±nÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±na teslimÂ  etti. FNSS'nin yarattÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ Ã¼rÃ¼n ailesi, 15 ton sÄ±nÄ±fÄ±nda paletli zÄ±rhlÄ±Â  araÃ§lardan orta aÄŸÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zÄ±rhlÄ±Â  araÃ§lara, seyyar yÃ¼zÃ¼cÃ¼ hÃ¼cum kÃ¶prÃ¼sÃ¼nden zÄ±rhlÄ± istihkam iÅŸ makinesine veÂ  insanlÄ± ve insansÄ±z kulelere kadar uzanÄ±yor.

    Listeye bu yÄ±l ilk kez giren bir diÄŸer TÃ¼rk savunma sanayisi ÅŸirketiÂHAVELSAN oldu.

    TÃ¼rk savunma sanayisinde yazÄ±lÄ±m tabanlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtiren HAVELSAN,Â  278 milyon dolarlÄ±k ciroyu yÃ¼zde 6 artÄ±rarak geÃ§en yÄ±l 295 milyon dolaraÂ  yÃ¼kseltti.

    HAVELSAN bu baÅŸarÄ±yla listeye 99'uncu sÄ±radan giriÅŸ yaptÄ±.

    Ä°LK 5 SIRA ABD ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N

    "Defense News Top 100"e 8 yeni ÅŸirket girdi.

    Listenin zirvesinde ise ABD'li ÅŸirketler yer aldÄ±. Listenin ilk 5Â  sÄ±rasÄ±nda 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300Â  milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyarÂ  600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarlaÂ  Raytheon Company yer aldÄ±.

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      Karpuz tezgahÄ±nda duygulandÄ±ran not! "HakkÄ±nÄ± helal et..."Ankaraâ€™nÄ±n Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarÄ±ndaki açÄ±k kavun ve karpuz tezgahÄ±ndan kavun alan bir vatandaÅŸ parayla birlikte bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± not satÄ±cÄ±yÄ± duygulandÄ±rdÄ±.
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