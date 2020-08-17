TÃ¼rk savunma sanayi ÅŸirketleri,Â son dÃ¶nemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kÄ±rarken, ulaÅŸÄ±lan ekonomikÂ bÃ¼yÃ¼klÃ¼kler ÅŸirketleri uluslararasÄ± kÄ±yaslamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± listelerde Ã¼stÂ sÄ±ralara taÅŸÄ±yor.

Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayÄ±ncÄ±lÄ±k kuruluÅŸu Defense News dergisi tarafÄ±ndan her yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n savunma satÄ±ÅŸlarÄ± bazÂ alÄ±narak yayÄ±mlanan ve dÃ¼nyanÄ±n en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabulÂ edilen "Defense News Top 100"de bu yÄ±l TÃ¼rk ÅŸirketi sayÄ±sÄ± 5'ten 7'ye Ã§Ä±ktÄ±.

Listeye 2006 verileriyle 93'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan giren, geÃ§en yÄ±l 52'nciÂ sÄ±raya kadar yÃ¼kselen ASELSAN, bu yÄ±l ilk 50'ye girme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. BaÅŸtaÂ savunma alanÄ±nda olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin teknolojik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve geliÅŸimi iÃ§inÂ faaliyet gÃ¶steren ÅŸirket, bÃ¶ylece dÃ¼nyanÄ±n ilk 50 savunma sanayi firmasÄ±ndan biriÂ olma hedefini de yakalamÄ±ÅŸ oldu.

Yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼stlendiÄŸi projelerle performansÄ±nÄ± artÄ±ranÂ ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 21Â artÄ±rarak 2 milyar 172 milyon dolara Ã§Ä±kardÄ±. ASELSAN, bu ciroyla 48'inciÂ basamaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

ASELSAN, bu baÅŸarÄ±yÄ± haberleÅŸme sistemleri, radar ve elektronik harpÂ sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silahÂ sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'yeÂ dayalÄ± geliÅŸtirdiÄŸi Ã¼rÃ¼n ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerle yakaladÄ±.

TUSAÅž'TAN DEV ADIM

TÃ¼rkiye'nin yerli ve milli hava platformlarÄ±nÄ± geliÅŸtirip Ã¼reten,Â Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibiÂ uluslararasÄ± Ã¼reticilerin Ã¶nemli tedarikÃ§ilerinden biri olan TUSAÅž ise 2011Â verileriyle ilk kez 83'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± listede Ã¶nemli bir geliÅŸmeÂ gÃ¶sterdi.

Åžirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisiÂ cirosu yÃ¼zde 42 artarak 2019'da 1 milyar 858 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â GeÃ§en yÄ±l 69'uncu sÄ±rada yer alan ÅŸirket 16 basamak ilerleyerek 53'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaÂ yer buldu.

TUSAÅž'Ä±n geÃ§en yÄ±lki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon dolarÄ±Â bulurken, bunun yÃ¼zde 18'i sivil havacÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik faaliyetlerden elde edildi.

BMC TUTUNMAYI BAÅžARDI

Listeye ilk kez geÃ§en yÄ±l giren TÃ¼rk savunma sanayisinin zÄ±rhlÄ± karaÂ aracÄ± Ã¼reticilerinden BMC, bu yÄ±l da listede yer alarak kalÄ±cÄ±lÄ±k adÄ±na Ã¶nemliÂ bir adÄ±m attÄ±.

Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sÄ±radan giriÅŸ yapan BMC, geÃ§enÂ yÄ±lki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncuÂ sÄ±rada yer buldu.

Son olarak Altay tankÄ±nÄ±n seri Ã¼retimi iÃ§in gÃ¶revlendirilen BMC,Â otobÃ¼sten kamyona, mayÄ±na karÅŸÄ± korumalÄ± zÄ±rhlÄ± araÃ§tan taktik tekerlekli aracaÂ kadar pek Ã§ok farklÄ± konfigÃ¼rasyondaki ticari ve savunma sanayi aracÄ±nÄ± Ã¼retiyor.

ROKETSAN VE STM BU YIL DA LÄ°STEDE

"Roket ve fÃ¼ze sistemlerinde lider kuruluÅŸ olma" vizyonuyla hareketÂ eden ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin vurucu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±ranÂ ROKETSAN da listede yer almayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

GeÃ§en yÄ±l 89'uncu sÄ±radaki ROKETSAN, bu yÄ±l 91'inci basamakta yerÂ aldÄ±.

Cirosu yÃ¼zde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listedeÂ 2 basamak aÅŸaÄŸÄ±ya indi.

ROKETSAN'Ä±n son dÃ¶nemde dikkati Ã§eken Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda Bora, TRG-300Â Kaplan, TRG-122 fÃ¼zeleri, Mini AkÄ±llÄ± MÃ¼himmat MAM-C, lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze Cirit,Â orta ve uzun menzilli tanksavar fÃ¼zeleri UMTAS ve OMTAS, lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ uzunÂ menzilli tanksavar fÃ¼ze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ stand-offÂ mÃ¼himmatlarÄ±, Hisar hava savunma fÃ¼zeleri, Teber lazer gÃ¼dÃ¼m kiti, TÃ¼rkiye'ninÂ ilk deniz seyir fÃ¼zesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur yer alÄ±yor.

"Defense News Top 100" listesinde geÃ§en yÄ±l 85'inci sÄ±rada yer alanÂSTM Savunma Teknolojileri MÃ¼hendislik ve Ticaret AÅž, bu yÄ±l 7 basamak geriledi veÂ 92'nci oldu.

Cirosu yÃ¼zde 14 azalarak 564 milyon dolardan 485 milyon dolara dÃ¼ÅŸenÂ ÅŸirket, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 50 savunma sanayi firmasÄ± arasÄ±nda yer alma hedefiyleÂ TÃ¼rkiye'nin savunma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ileri teknolojili Ã¼rÃ¼nlerle karÅŸÄ±layarak, yurtÂ dÄ±ÅŸÄ±nda rekabetÃ§i, yenilikÃ§i ve akÄ±llÄ± teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirmek iÃ§inÂ faaliyet gÃ¶steriyor.

Askeri deniz araÃ§larÄ±n tasarÄ±mÄ±, modernizasyonu ve inÅŸasÄ±nda gÃ¶revÂ alan STM, son dÃ¶nemde Ã¶zellikle kamikaze (vurucu) insansÄ±z hava araÃ§larÄ±,Â yenilikÃ§i uydu teknolojileri, duvar arkasÄ± radar ve siber gÃ¼venlik Ã§Ã¶zÃ¼mleriyleÂ dikkati Ã§ekiyor.

FNSS VE HAVELSAN LÄ°STEYE GÄ°RÄ°Åž YAPTI

TÃ¼rk savunma sanayisinin zÄ±rhlÄ± kara aracÄ± Ã¼reticilerinden FNSS,Â 98'inci sÄ±radan bu yÄ±l listeye girme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlÄ±k cirosunu geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 2Â artÄ±rarak 374 milyon dolara Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°htiyaca Ã¶zel, etkin, gÃ¼venilir ve yenilikÃ§i paletli ve tekerlekliÂ zÄ±rhlÄ± araÃ§lar tasarlayÄ±p Ã¼reten FNSS, alanÄ±nda dÃ¼nya liderleri arasÄ±nda yerÂ alÄ±yor. ÃœrÃ¼nleri, farklÄ± Ã¼lkelerdeki kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan tercih edilen FNSS,Â bugÃ¼ne kadar, 4 binin Ã¼zerinde zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ±nÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±na teslimÂ etti. FNSS'nin yarattÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ Ã¼rÃ¼n ailesi, 15 ton sÄ±nÄ±fÄ±nda paletli zÄ±rhlÄ±Â araÃ§lardan orta aÄŸÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zÄ±rhlÄ±Â araÃ§lara, seyyar yÃ¼zÃ¼cÃ¼ hÃ¼cum kÃ¶prÃ¼sÃ¼nden zÄ±rhlÄ± istihkam iÅŸ makinesine veÂ insanlÄ± ve insansÄ±z kulelere kadar uzanÄ±yor.

Listeye bu yÄ±l ilk kez giren bir diÄŸer TÃ¼rk savunma sanayisi ÅŸirketiÂHAVELSAN oldu.

TÃ¼rk savunma sanayisinde yazÄ±lÄ±m tabanlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtiren HAVELSAN,Â 278 milyon dolarlÄ±k ciroyu yÃ¼zde 6 artÄ±rarak geÃ§en yÄ±l 295 milyon dolaraÂ yÃ¼kseltti.

HAVELSAN bu baÅŸarÄ±yla listeye 99'uncu sÄ±radan giriÅŸ yaptÄ±.

Ä°LK 5 SIRA ABD ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N

"Defense News Top 100"e 8 yeni ÅŸirket girdi.

Listenin zirvesinde ise ABD'li ÅŸirketler yer aldÄ±. Listenin ilk 5Â sÄ±rasÄ±nda 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300Â milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyarÂ 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarlaÂ Raytheon Company yer aldÄ±.

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