BİST1.1090.00EURO8.730.42USD7.350.01ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şehir ofislerine yatırım yapıyor
    ABONE OL
    28.08.2020 - 07:00 |

    Şehir ofislerine yatırım yapıyor

    Önde gelen araç kiralama şirketlerinden Enterprise, 2020 yılında odaklandığı büyüme hedefleri doğrultusunda şehir içi ofislerinin yatırımlarına devam ediyor.

    Şehir ofislerine yatırım yapıyor

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte Bodrum, Antalya, Sivas, Fethiye ve İstanbul’da şehir içi ofisleri açan Enterprise, son olarak Ankara YHT Garı içerisindeki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı. Ankara YHT Garı ile birlikte pandeminin başından bu yana toplamda 6’ncı ofis yatırımını gerçekleştiren marka, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40’a kadar çıkarmayı hedefliyor.

    Müşteri memnuniyeti

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Enterprise dünyanın açık ara en büyük araç kiralama şirketi ve bu büyüklüğü borçlu olduğu temel unsur müşteri memnuniyeti. Türkiye’de de var olduğu günden beri de bu unsuru her daim odağına koydu. Pandemi döneminde de müşteriyi odağımıza alarak hareket ettik ve hijyeni işimizin temel unsur olarak ele aldık. Bu noktada şehir içi ofis yatırımları da yaparak müşterilerimizin araç kiralama süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Araç kiralamaya yönelik talebi de değerlendiren Tangün, “İnsanlar pandeminin etkisiyle toplu ulaşımdan uzak durmaya çalışıyor. Bunun etkisiyle araç kiralamaya  olan ilgi artıyor. Sadece günlük, haftalık değil aynı zamanda aylık kiralamada da talep artışını görebiliyoruz” dedi.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

    ‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    KBB’nin ilk şehidi

    KBB’nin ilk şehidi

    Sıradaki Haber