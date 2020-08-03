Şehirde yaşayan üretici fındığı olumsuz etkiledi

Rapordan AA’nın yaptığı derlemeye göre, dünyanın en büyük fındık üreticisi konumundaki Türkiye’de, verimliliğin düşük seviyede olması, kârlılığı da olumsuz etkiliyor. Birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için verimliliğin ön planda tutulduğu rekabetçi ve sürdürülebilir fındık tarımı uygulanması ve fındıkta verim ve kalite için iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi gerekiyor.

Fındıkta ihracat gelirini artırmak için fındık girdisi ve katma değeri yüksek olan sanayi ürünleri için yatırım yapılması önem taşıyor. Fındık üreticilerinin önemli kısmı büyük kentlerde ikamet ederken bu durum fındık bahçelerinin bakımsız olmasına, zararlılarla mücadele edilmemesine, üretimde kalitenin ve verimin düşmesine neden oluyor.

Ayrıca bu üreticiler, hasat edilen ürünlerini kısa sürede ve bekletmeden düşük fiyatlarla piyasaya arz ediyor. Bunun sonucu olarak piyasada yüklü miktarda fındık arzı oluşuyor, bu da fiyatların düşmesine sebep oluyor.

Bu durum, geçimini sadece fındıktan sağlayan üreticileri etkiliyor. Gerçek üreticinin aleyhine oluşabilecek şartların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla destekleme sistemlerinin fındığı yan gelir olarak görenler yerine, gerçek üreticilerin lehinde olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

‘Türk fındığı’ markası

Fındık için mevcut potansiyel pazarların çoğaltılması ve hedef ülke odaklı pazar araştırmaları yapılması öneriliyor. Yeni pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması, ülkelere göre farklılaştırılması ve çeşitlendirilmesi önem taşıyor.

Türkiye’de fındık tüketimi çoğunlukla çerezlik olarak gerçekleşirken fındık yağı, fındıklı çikolata, fındık kıyması ve diğer mamullerin tüketiminin artırılması, fındık ve mamulleri tüketiminin artırılması amacıyla tüketici odaklı üretim modellerinin devreye alınması gerekiyor.

Sektör tarafından üretilen tam ve yarı mamul ürünler için gerekli Ar-Ge, reklam ve pazarlama faaliyetlerine önem verilmesi, üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik promosyon faaliyetleri artırılarak sürdürülmesi ve işlenmiş ürünlerde Türk fındığının öne çıkarılarak markalaşma yoluna gidilmesi gerekiyor.