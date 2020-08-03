Şehirler arası korsan seyahat

Personel ve öğrenci servisi, okul gezisi otobüsü, cenaze yolcusu taşıyan araçlar ile turist gruplarını tarifesiz olarak bir noktadan bir noktaya taşımakla yetkili olan ve D2 belgeli olarak tanımlanan araçlar, özellikle yolcu trafiğinin arttığı bayramlarda, büyük şehirlerden Anadolu ve Trakya şehirlerine yolcu taşıyor. Bunun usulsüz taşımacılık oladuğunu belirten şehirlerarası otobüs firmaları, yolculara bilet kesilmeden, vergi ödemeden haksız kazanç sağlandığını belirtiyor. Firmalar, “Kovid-19’dan zararlı” dedikleri usulsüz taşıma için yetkililere bildirdiklerini ifade ediyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ‘usulsüz taşımacılık’ olarak nitelendirdikleri D2 belgesiyle şehirlerarası taşımacılığın özellikle İstanbul-Trakya hattında yapıldığına dikkat çekti.

Metrobüs bağlantılı

Özcan, “Taşımacılık deyip geçmeyin. Çok büyük iş yapıyorlar. Bizlerden fazla fazla kazanıyorlar. Üstelik herhangi bir vergi, yolcuya karşı bir yaptırımı olmadan. İstanbul’da Beylikdüzü’nden Trakya’ya, Trakya’dan da Beylikdüzü’ne taşıma var. Yolcu da tercih ediyor çünkü oradan metrobüs ile her yere ulaşım sağlamış oluyor. Otogara girip çıkma derdi olmadığını düşünüyor” diye konuştu.

‘Kiraya veren de var’

Araçları belgesiyle 400 bin lirayı aşan fiyatlara kiraya bile verdiklerini kaydeden Özcan, pek çok belgeyle ispatladıkları bu durumu yetkili her makama ulaştırdıklarını ifade etti. Özcan, şu bilgileri paylaştı:

“Uzun süredir mücadelemiz sürüyor. Öyle ki, zaten çok yara aldığımız Kovid-19 sürecinden bile daha zararlılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi el koydu ve otogarlardan dışladılar. Ama ilçelerdeki taşımacılık onlarda değil. D2 belgesiyle toplu alıp toplu bırakabileceğin öğrenci okul gezisi, cenaze, turist gibi taşımaları yapabilirsin. Yolcu taşımacılığı D1 belgesi ile olur. Her yakalandıklarında ceza yazılmasını ve bu 5 uyarı ardından firma belgesi iptal etme cezası yoluna gidilmesini istiyoruz. Bizim kazanamadığımızın iki, üç mislini kazanıyorlar.”

Trakya Tüm Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Muhsin Nişikli, ‘ulaştırma tarihinin bizim için en çirkin günleri’ yorumunu yaparken, bu usulsüz taşıma ile kara yollarındaki kanunların da hiçe sayıldığını vurguladı.

‘Vahşi rekabet’

Nişikli, “Evrakları yetersiz olarak, yolcuları ve bizleri maddi manevi zarara uğratıyorlar. Bir otobüsü döndürmek için koltuk sigortası, trafik sigortası, personel sigortası, otogar çıkışı, köprü parası, komisyon, yazıhane gibi farklı yüklerin altına giriyoruz. Onlar hiçbir evrak olmadan bizimle vahşi bir rekabete giriyor” diye konuştu.

‘Kovid-19 önlemi de yok’

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Kovid-19 nedeniyle getirilen pek çok kural olduğunu ve otobüslerin bu tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Muhsin Nişikli, “Yüzde 50 kapasite sınırı, içeride alınan hijyen önlemleri gibi hiçbir şey yok. Trakya’da bunu yapan 10 firma var. Belgeledik. Bildirimlerimizi sürekli yapıyoruz. Kara yollarındaki bu ‘korsanlığın’ bir an önce önlenmesini istiyoruz. Konuyla ilgili yıllardır devam eden mücadelemiz var ancak bu yıl pandeminin de etkisinden güç alarak bize daha büyük zararları dokunuyor. İşlerini büyütüyorlar” diye konuştu.