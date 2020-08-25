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    HaberlerEkonomi Haberleri Sektörel güven endeksleri açıklandı
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    25.08.2020 - 10:36 | | AA

    Sektörel güven endeksleri açıklandı

    Güven endeksi ağustosta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 5,7, perakende ticarette yüzde 0,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,3 azaldı.

    Sektörel güven endeksleri açıklandı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

    Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda ayında 66,7 iken bu ay yüzde 5,7 artarak 70,5'e çıktı.

    Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15,9 artarak 63,2 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,3 artarak 62 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 azalarak 86,2 oldu.

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi

    Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0,2 artarak 94,9'a yükseldi.

    Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,5 artarak 79,7'e çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 108,1'e geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 96,8 oldu.

    İnşaat sektörü güven endeksi

    Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 87 iken bu ay yüzde 2,3 azalarak 85'e düştü.

    İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,2 gerileyerek 70 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 0,1 azalarak 99,9 değerini aldı.

    İnşaat sektöründe ağustosta girişimlerin yüzde 34,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 65,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" temmuz ayında yüzde 38,2 iken ağustosta yüzde 40,1, "talep yetersizliği" temmuzda yüzde 1,9 iken ağustosta yüzde 31,5 ve "diğer faktörler" temmuzda yüzde 19,9 iken ağustos ayında yüzde 20,3 oldu. 

    Sokak arasında drift yapan trafik magandası faciaya neden oluyorduArnavutköy’de sokak arasında drift yapmak isteyen trafik magandası az daha faciaya neden oluyordu. Vatandaşların olduğu alanda drift yapan sürücü, bir süre sonra kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince önce boş araziye uçtu, sonra da park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.
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