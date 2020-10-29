29.10.2020 - 17:35 |
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan Bayraktar TB2 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.