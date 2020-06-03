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    HaberlerEkonomi Haberleri Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15'e çıktı
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    03.06.2020 - 08:57 | | DHA

    Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15'e çıktı

    Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi.

    Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15'e çıktı

    Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan "kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına" ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Karara göre, "borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlar"da, serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15 olacak.

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