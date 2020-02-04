Seri üretim bekleniyor! Altay tankı...

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın yazısı:

PROTOTİP 2017’de hazır hale geldi.

Altay tankının seri üretimi bekleniyor. Ancak henüz o aşamaya geçilmedi. Sorunun nedeni, motor başta olmak üzere bazı aksamların temin edilememesi. CHP, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in, Altay tankı için verilen 18 aylık teslimat süreci konusunda, “Elimizde motor kalmadığı için Altay’da T0 başlatılamıyor” açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, gereği yerine getirilmediği için ihalenin feshedilmesini istedi. Son durumu Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki kaynaklarımla konuştum. Altay tankı ile ilgili tartışmalara ve seri üretim ile ilgili sürece ilişkin edindiğim bilgileri paylaşacağım.

ALMANYA’DAN ADI KONMAYAN AMBARGO

Otokar’ın 2017’de prototipi hazırlamasının ardından ihale sürecinin sonunda seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalandı. Hedef 250 Altay ana muharebe tankının üretilmesi, ilk tankın da 18 ayın sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesiydi. Rutin T0 prosedürü uygulandı, prototipe uygun ön şartlar konuldu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından hangi motorun ya da aksamın kullanılacağı yazıldı. Projenin ilk etabında Alman firması MTU motorunun kullanılması planlanmıştı. Güç paketi ve aksamlar Almanya’dan alınacaktı. Ancak Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle adı konmamış bir ambargo uygulanmaya başladı. Görüşmelerde Alman firmaları “Bizlik sorun yok, devlet iznini bekliyoruz” derken, Alman hükümeti “Biz bekletmiyoruz” diyor. Kısacası vermiyorlar. Hatta konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merkel’in son görüşmesinde de gündeme geldi. Ancak yine bir ilerleme sağlanamadı. Ankara’ya göre adı konmamış ambargo uygulayan Almanya, iç kamuoyundaki tepkiden de çekiniyor. Almanya’da güç paketini alamayan BMC, seri üretimi başlatamadı. Savunma Sanayi Başkanlığı da bundan dolayı 18 aylık süreyi başlatamadı. Kaynaklarım, “T0 güç paketi bulunamadığı için başlatılmadı. İhaleyi kim kazansa aynı prosedür uygulanacaktı. Özel bir durum yok” dedi.

ÇÖZÜM YAKIN

Türkiye, Almanya’nın üstü kapalı ambargosu karşısında motoru da içeren güç paketi için başka ülkelerle görüşmelere başladı. Buradaki kıstas, prototipte fazla değişikliğe gitmeyecek güç paketini bulmak. Bir ülkeyle yapılan görüşmelerde neredeyse sona gelindi. Yetkililer, yakın bir zamanda sonuç alınacağını düşünüyor.

FESİH YOK

Kaynakların verdiği bu bilgilere dayanarak CHP’nin talebi gibi bir fesih söz konusu değil. Motorun başka bir ülkeden bulunması bekleniyor. “Bulunmazsa ne olacak?” sorusuna yanıt: “Milli üretim beklenecek.”

MOTORDA MİLLİ ÜRETİM

BMC’nin aldığı diğer ihale ise tank güç paketi ihalesi. Savunma Sanayi Başkanlığı, BMC ile 1500 beygir gücünde dizel motor, çapraz tahrikli transmisyon, soğutma paketi ve ilgili alt sistemlerden oluşan güç grubu geliştirilmesine yönelik de sözleşme imzalamıştı. Yetkililer, yurtdışından motor gelmeme ihtimaline karşı milli üretim çözümünün gündeme geldiğine dikkat çekiyor. “Firma güç paketi üzerinde çalışıyor. Önlerinde iki yılları var. Takip ediyoruz” diyorlar.

TSK’NIN TANK İHTİYACI VAR MI?

Yetkililer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları sırasında mevcut tankların kabiliyetlerinde büyük eksiklik görüldüğünü belirttiler. Bu nedenle hızla tank modernizasyonuna gidildiğini anlattılar. Verdikleri bilgiye göre, mevcut tankların durumu iyi bir seviyeye getirildi. Üstelik bu modernizasyon Türkiye’nin kendi imkânları ile yapıldı.

MİLLİ ÜRETİM ŞART

Almanya örneğinden hareketle ihtiyaç duyulan aksamın Türkiye’de üretilmesi şart. Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sektörüne ilişkin ihtiyaç duyulan aksamla ilgili bir çalışma yaptı. 200’e yakın kalemde üretime ihtiyaç var. Hedef, tüm bunların Türkiye’de üretimini sağlamak.