Sertifikalı tatilin yol haritası hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, tatilini Türkiye’de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca verilecek sertifika ile havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme - içme tesislerinde, üst düzey sağlık ve hijyen koşulları belgelenecek.

Maskesiz yolcu yok

Programın ‘Yolcu sağlığı ve güvenliği’ başlıklı bölümünde terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, vücut ateş ölçümü uygulamaları ile ilgili protokoller yer alıyor.

Programın ‘Çalışan sağlığı ve güvenliği’ başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor. ‘Tesislerde alınan önlemler’ başlığı da konaklama ve yeme - içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak” dedi