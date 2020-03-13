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    HaberlerEkonomi Haberleri SETBİR: Ambalajlı gıdaları tercih edin
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    13.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SETBİR: Ambalajlı gıdaları tercih edin

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), koronavirüse karşı kamusal önlemlerin yanı sıra kişisel önlemler de almak gerektiğini, bu önlemlerden birinin de ambalajlı gıda tüketmek olduğunu açıkladı. SETBİR’in açıklaması şöyle:

    SETBİR: Ambalajlı gıdaları tercih edin

    “Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Alman Federal Risk Değerlendirme Kurumu (BfR), koronavirüs ile gıda tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını belirtiyor. Ne var ki açıkta ve ambalajsız gıda satan kişilerin koronavirüs taşıması durumunda, onların öksürüğü ve hapşırığı ile virüsün gıdaya da bulaşması ve bu gıdanın tüketimine bağlı olarak diğer insanlara geçmesi mümkün. Gıda hijyen kurallarına uygun olarak üretilen ve yeterince pişirilen gıdaların koronavirüs riski içermediği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmekte. Dolayısıyla, kayıtlı gıda üreticileri tarafından üretilen ambalajlı gıdaları tüketmek, virüse karşı alınacak ciddi önlemlerden bir başkası. Tüketicilerimize tavsiyemiz, açıkta satılan ambalajsız gıdalardan uzak durmaları, hijyenik koşullarda üretilmiş ambalajlı gıdaları tüketmeleri.”

    Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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