‘Sevgililer Günü’ kuyumcuya yaradı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA’ya yaptığı açıklamada, 14 Şubat için 10 gün/bir hafta öncesinde hareketliliğin başladığını, mevcut dönemde ise alışveriş hareketliliğinin zirve noktasına çıktığını belirtti.



Sevgililer Günü haftasındaki alışveriş miktarında, şubat içinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100 artış yaşandığını ifade eden Atayık, “Özel günler, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıyor. Sevdiklerimizi hatırladığımız bu kıymetli zaman dilimlerinde kuyumcular olarak yaklaşık yıllık cironun yüzde 15-20’sini gerçekleştiriyoruz. Sektör olarak bu yıl özellikle Sevgililer Günü alışverişinden büyük beklentilerimiz var. Çünkü kuyumculuk alışverişinde taksit imkanının 8’e çıkmasının mağazalardaki hareketliliğe ekstra katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



1500-3 bin TL



Model ve fiyatlara ilişkin bilgi veren Atayık, şunları kaydetti:



“Pırlantalı ürün kategorisinde tektaş yüzük, tüm özel günlerin yanı sıra Sevgililer Günü’nün de en popüler tercihi. Bu yıl özellikle bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevher tercih ediliyor.



Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 ila 3 bin lira aralığındaki takıları tercih ediyor. Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler.



Bu kategoride hediyelik takılar, 750 ila 1500 lira fiyatları arasında değişiyor. Bütçesine göre daha ekonomik ancak zarif takılar isteyenlerin tercihlerinden biri de gümüş takılar. 200 ila 500 lira fiyat aralığında ağırlıklı olarak gümüş kolye ve küpeler ilgi çekiyor.”