Sezona ‘Mavi Bayrak’lı merhaba

Koronavirüs nedeniyle aylarca evlere kapanan birçok kişinin aklında tek bir soru var: “Denize girebilecek miyim?”

Bu soruya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden “Virüs, deniz suyuyla bulaşmaz” yönünde olumlu cevap geldi. Ancak uzmanlar, plajlarda sosyal mesafe kuralının 1 metreden az olmamak koşuluyla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bilim Kurulu’nun uyarıları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci” konulu bir genelge hazırlayarak, otellerin plajlarında şezlongların 1.5 metre aralıklarla yerleştirilmesi yönünde sosyal mesafe kurallarını hayata geçirdi.

Tatilde denizden vazgeçmeyenler için uluslararası garanti içeren “Mavi Bayrak” önemli bir referans. Türkiye temiz plaj ve deniz konusunda tam bir cennet. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin 2020 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında bu yıl Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Türkiye, 3. sırada

Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliği’nin 1987 yılını “Çevre Yılı” ilan etmesiyle başlattığı; çıkış noktası, halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitimiyle bilinçlendirmek olan bir uygulama. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, dünya çapında 49 ülkede uygulanan program, Türkiye’de 1993’ten bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülüyor.

Mavi Bayraklı plajlar, sezon içerisinde 15 gün arayla deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi 33 önemli kritere sahip.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 33 kritere sahip olan ve mavi bayrak almaya hak kazanan plajların 2020 listesini açıkladı. Buna göre Türkiye, plaj sayısıyla yine dünya 3.’sü oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilk sırada İspanya, ikinci sırada da Yunanistan yer aldı. Sıralamada Türkiye’nin ardından 4. sırada İtalya ve 5. sırada da Fransa geldi.

Koronayla önemi arttı

Mavi bayrağa sahip plajlar, her zaman tatilcilerin öncelikli tercihlerinden oluyordu. Ancak koronavirüsle birlikte mavi bayraklı plajların popülaritesinin artacağı öngörülüyor. Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönemde mavi bayraklı plajların öneminin arttığını aktaran Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen da “Bu dönemde Mavi Bayraklı plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, Uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanları olacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak sayıları açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir avantaj sağlamakta” dedi.

Koronavirüs sonrası tatil hazırlıkları sürerken, Mavi Bayrak Programı’nın kriterlerine ek olarak Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde de plaj, marina ve yatlar için gerekli önlemler alınacak. Bu kapsamda şezlong mesafeleri, donanım ve ekipmanların hijyenine yönelik önlemler, atıkların yönetimine dair birtakım ilave kriterler uygulanacak.

Halk plajları da var

Türkiye’de, Çanakkale’den Van’a dört bir tarafta mavi bayraklı plaj bulunuyor. Birçoğu özel işletmelere ve lüks otellere ait. Ancak bunun yanında ücretsiz girilebilen halk plajları da var. O plajlardan öne çıkanlar şöyle:

Antalya: Kalkan, Acısu, İnceboğaz, Atatürk Parkı, Kumluca Fener, Gökliman, Akçagerme, Konyaaltı, Kadınlar, Sarısu, Lara, İnciraltı, Mermerli, Konserve Koyu plajları.

İzmir: Ağapark, Çandarlı Kale Önü, Dikili Belediye, Karakum, Akvaryum, Kuyucak, Gümüldür, Çukuraltı, Büyük Akkum, Kum Denizi, Mavi, Çamlıçay plajları.

Muğla: Kumbahçe, Ortakent, Yalıkavak, Karaincir, Kumluk, Taşlık, Hastanealtı, Belceğiz, Marmaris plajları.

Aydın: Sahte Cennet, Akbük, Altınkum, Kadınlar Denizi, Sevgi plajları.

Mersin: Kızkalesi ve Susanoğlu plajları.

Samsun: Körfez, İnci, İncesu, Dantel, Nazar, Denizkızı, Golf plajları.

Van: Mollakasım Plajı.

İstanbul’a yakın

İstanbul’dan uzaklaşmadan mavi bayraklı plajlara gitmek istenler için de seçenekler var. Şile’de iki mavi bayraklı plaj bulunuyor. İkisi de özel işletmelere ait. Ancak isteyenler İstanbul’a 118 kilometre uzaklıktaki Kocaeli’ye de gidebilirler. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu halk plajları bulunuyor.

Kerpe ve Karamürsel’de de mavi bayraklı birer plaj var. Masmavi denizi, çam ormanlarıyla bir Karadeniz köyü olan Kerpe, doğal koylara, 150 metreye kadar sığ bir denize ve eşsiz kumsallara sahip.

Karamürsel’de ise Kocaeli’nin ilk mavi bayraklı plajı olan Altınkemer Plajı yer alıyor.

Yine İstanbul’a ortalama 2-3 saatte ulaşılabilen Tekirdağ sahilleri de bir seçenek. 60 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın en uzun 12. kumsalına sahip Şarköy ise aldığı poyraz rüzgârıyla su sporları açısından oldukça uygun. Şarköy’de 4 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor.