SGK'ye tıbbi malzeme sağlayan firmaların aidat ödemeleri ertelendi

Bakanlıktan, tıbbi malzeme tedarik eden firmaların SGK'ye yıllık ödemek durumunda oldukları aidat ücretleri hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yıllık aidat ücretini 1 Mart'a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodları normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alınıyordu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK'ye yatırılması gereken Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti'ni ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz'a ertelendi."

Açıklamada ayrıca, aidatını yatıracak veya yatırmış olup da belgelerini teslim etmeyen firmaların ödeme dekontunun bir nüshasını, dilekçe ve eklerini taratarak en geç 15 Haziran'a kadar "gssgm_tcdb@sgk.gov.tr" e-posta adresine iletmesi ve muhafaza etmesi gerektiği anımsatıldı.