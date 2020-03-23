23.03.2020 - 11:11 | | AA
SHGM'den salgın döneminde havacılık personeli eğitimleri için düzenleme
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında eğitim ve sağlık sertifikalarında düzenlemeye gitti.
SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, uçuş ve kabin ekibi üyelerine uygulanması gereken başlangıç ve tazeleme eğitimlerinde, özellikle birden fazla kullanıcı tarafından kullanılan ekipmanlarda salgın riskinin artması, dünya genelinde uygulanan karantina ve yurt dışı yasağı gibi tedbirler nedeniyle düzenlemeye gidildi.
Bu kapsamda eğitmen ve tesislere erişim sağlayamayan işletmeler ve ekip üyeleri için hazırlanan genelgeyle, pilotların tazeleme eğitimleri, öğretmenlik veya kontrol pilotluğu yetkileri için gerekli işlemler, pilotların İngilizce dil yeterliliği geçerlilik süreleri gibi birçok alanda geçici tedbirler alındı.
Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.