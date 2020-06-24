Silisyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Yer kabuğunun yaklaşık %25'i silisyum elementinden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde oksijen elementinden sonra en çok bulunan element silisyumdur. Hayvan iskeletlerinin yapısında, bitki dokularının yapısında, deniz içinde yaşayan diatomların hücre duvar yapılarında da silisyum elementi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra meteorlar ve yıldızlarda da bol miktarlarda silisyum elementi bulunmaktadır. Doğada genelde, oksijen ile tepkimeye girerek oluşturduğu kuvars ya da silis olarak adlandırılan silisyum dioksit halinde görülmektedir.

Silisyum Nedir?



Silisyum elementi, periyodik tablonun 4A grubunda bulunan bir ametaldir. Simgesi "Si" olan silisyumun atom numarası 14, yoğunluğu 2,34, atom ağırlığı ise 28,06'dır. Erime noktası 1414 santigrat derecedir. Silisyum elementinin rengi ise kurşuni renktir. Doğal halde bulunan yaklaşık 64 tane elementin yapısında silisyum bulunmaktadır.



Silisyum Hangi Alanlarda Kullanılır?



- Silisyumun bilinen bileşiklerinden bir tanesi karborundumdur. Bu bileşik elmas sertliğine sahiptir. Genellikle mozaik parlatma ve silme işlemlerinde kullanılmaktadır. Karborundum bileşiği karbon ve oksijenin etkileşimi ile meydana gelmektedir.



- Silisyumun hidrojen ile tepkimesi sonucu silanlar oluşur. Doğada gaz halinde bulunmaktadır.



- Silisyum elementinin organik bileşiklere benzeyen formları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de silisyum kloroformdur.



- Silisyum elementinin günümüzde en çok değere sahip olan bileşiği ise silikonlardır. Bu silikonlar vazelin kıvamında ve yarı katı halde bulunur. Silikonların yanma özellikleri yoktur. Bu sebeple genellikle yüksek kaliteli makine yağları olarak kullanılmaktadır.



- Yarı iletken bir özelliğe sahip olmasından dolayı elektrik devrelerinde silisyumdan faydalanılmaktadır.



Silisyumun Özellikleri

- Doğada serbest halde bulunmaz.

- Yarı iletkendir. Sıcaklığı arttığında iletkenliği de artar.

- Çok serttir. Kristalize yapısı elmas formundadır.

- Gümüş, kurşun ve çinko gibi madenlerle çözünür.

- Birçok elementle tepkimeye girer.

- Hidrojen elementine ilgisi zayıftır.

- Kimyasal tepkimelerin çoğunda metal özelliği gösterir.

- Kırılgan bir yapıya sahip olan silisyum, elektropozitiftir.

- Toksik değildir.