"Simgelerin köprüsü" Çanakkale'nin çehresini değiştirecek

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje kapsamında, Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler, Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yolunun yarısına kadar ulaştı. Köprünün inşaat çalışmalarının önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı da kısa süre sonra yapılacak.

"Bölgenin çehresini değiştiriyor"

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük projelerinden birinin Çanakkale bölgesinde yapıldığını söyledi.

Projenin bölgeye büyük katkıları bulunduğunu ifade eden Yılmaz, köprü sayesinde inşaat çalışmaları süren bölgenin çehresinin değişmeye başladığını anlattı.

"1915 Çanakkale Köprüsü"nün hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli katkıları olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kaldı ki projenin bu bölgede farklı yansımaları da olacak. Bu yansımalar şu an da görülüyor. Hepimizin bildiği üzere 2017’de temelinin atılmasıyla birlikte köprü çalışmaları hızlı bir şekilde devam etti ve artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında da hep birlikte köprünün açılışını yapacağız." dedi.

Eyüp Yılmaz, köprünün inşaat çalışmalarının başlamasıyla yatırımcıların bölgeye olan taleplerinin de arttığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Köprünün bölgemize çok büyük katkılarının olduğunu özellikle belirtmek istiyorum ki son zamanlarda, köprü inşaatında sona doğru gelindiğinin görüldüğü şu son zamanlarda yatırımcılar bölgeye çok büyük teveccüh gösteriyorlar. İnşaat başladığı zaman başlamıştı bu ilgi, şu anda da artarak sürüyor. Bunu net olarak görüyoruz. Başta büyük otel sahipleri, farklı iş kollarındaki yatırımcılar bölgede iş yapmak istiyor, buralarda yeni iş kolları açmak istiyor. Bunu görüyoruz. Bunun tabii gün geçtikçe, köprünün bitimi yaklaştıkça daha da artacağını düşünüyoruz. Köprünün bölgemizin çehresini değiştirmeye başlamasıyla kentin ve ilçelerimizin kalitesi de artmaya başladı."

Birçok sektörden şu anda bölgeye büyük ilgi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bunları zaman içerisinde göreceğiz ama şu anda yeni yeni yatırımlar yapmaya gelenler var. Biz bunlarla görüşüyoruz, bize geliyorlar. Bu bölgeye yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler, biz elimizden ne geliyorsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda gelenlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok iş kolunda şu anda yatırımlar başladı." bilgisini verdi.

Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak

İki ayak aralığı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.