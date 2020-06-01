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    HaberlerEkonomi Haberleri Sınavda BOREL hijyeni
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    01.06.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Sınavda BOREL hijyeni

    ÖSYM ile Eti Maden arasında yapılan çalışmayla, ÖSYM tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda, öğrencilerin kişisel hijyeni borlu antibakteriyel el dezenfektanı BOREL ürünleriyle sağlanacak.

    Sınavda BOREL hijyeni
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran’da Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak.

    Mendili çıktı

    Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin adet teslim edildi.

    Ayrıca her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak.

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