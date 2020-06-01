Sınavda BOREL hijyeni

BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran’da Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak.

Mendili çıktı

Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin adet teslim edildi.

Ayrıca her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak.