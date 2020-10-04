Sinema sektörüne destek

Buna göre, yıl içerisinde desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için, bir sonraki sene yapılacak destekleme kurulları veya Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunda değerlendirmeye alınmak üzere başvuruda bulunulabilecek.



Bakanlık tarafından 2017 ve 2018 içerisinde ilk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme sürelerine ilişkin yükümlülükler imzalanan destek sözleşmelerinde belirtilen tarihten itibaren 18 ay uzatılarak, sahiplerine projelerini tamamlayabilmeleri için ek süre verildi.