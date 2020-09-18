‘Sinyali verdik, bizi izlemeye devam edin’

Amazon Türkiye CEO’su Richard Marriott, bu yeni uygulamanın Amazon’un Türkiye’ye yönelik önemli bir güven sinyali olduğunu söyledi. Marriott dün bir grup gazeteciyle bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.



Prime 19 ülkede 150 milyon aboneye sahip. Marriott’un verdiği bilgilere göre; Prime, Amazon’un alışveriş ve eğlence servislerini tek çatı altında buluşturuyor. Bedava ve hızlı kargoyla öne çıkan Amazon Prime, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat sunuyor. Diğer bazı illerde ise üyelere harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmeti ücretsiz.



Pandemide hızlandı



Prime Video ise aralarında Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizilere Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim sağlıyor. Prime Gaming ise çeşitli oyunlara erişimin yanı sıra yanı sıra Twitch.tv kanalı aboneliği veriyor. Ayrıca Amazon’un dünya çapında düzenlediği indirim günü Prime Day’e erişim var. Amazon Prime’a 30 günlük ücretsiz denemenin ardından aylık 7.90 TL’ye abone olunabiliyor.



Gündemlerinde Türkiye’ye özel prodüksiyonların ve Gebze dışında yeni merkezlerin olup olmayacağının sorulması üzerine Marriott, Türkçe olarak, “Bizi izlemeye devam edin” dedi. Türkiye’nin eğitimli ve genç bir nüfusa sahip olduğunu, online alışveriş yapmayı sevdiğini belirten Marriott, özellikle pandemi döneminde hedeflerinde çok hızlı ilerlediklerini kaydetti.