Şirket birleşme radarı açıldı

Son bir ayda farklı firmaların birleşme işlemlerine danışmanlık vermeye başladıklarını kaydeden Karslıoğlu, şunları söyledi:



“Görüyoruz ki virüs marifetiyle birleşme ve dijitalleşme olacak. Biz dijitalleşmede havanda su dövüyorduk. Virüs geldi, havanı devirdi, suyu döktü. Şimdi büyük ve hantal yapısından dolayı bu alanda yol alamayan şirketler, küçük ama dijitalleşmiş, teknolojik, Ar-Ge yapan şirketleri radarına aldı. Küçükler de daha hızlı yükselmek için büyüklere halat atmaya istekli. Büyüklerle küçükler arasındaki yatırım süreci hızlanacak. Birleşmeler yoğun şekilde gündeme gelecek.”



‘Kaderimiz değişir’



Bir süre önce birleşmeleri teşvik eden bir vergi kanununu yasalaştığını hatırlatan Karslıoğlu, “Ancak bu oranın ne olacağını netleştiren yönetmelik henüz çıkmadı. Bu oranın belirlenmesi birleşmeleri daha da hızlandırır” dedi. Verginin KOBİ’ler üzerindeki motivasyonunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Karslıoğlu şöyle devam etti:



“Birleşmeler açısından vergi, ‘havuç’ olur. Birleşecek 100 firma Türkiye’nin kaderini değiştirebilir. Buradan yeni bir dünya düzeni çıkar.”



Evden çalışıyorlar



Vergi, hukuk, mühendislik ve patent konularında danışmanlık veren Sistem Global’in, bir süre önce eDanışman adlı dijital platforma yatırım yaptığını belirten Karslıoğlu, “Online işleri 2021’de devreye almayı planlamıştık. Ancak Kovid-19 süreciyle işimizin dörtte birini online hale getirdik. 300 kişi evden çalışıyoruz” dedi.



Bugün değilse ne zaman

Sistem Global Danışmanlık, Kovid-19’un ekonomiye etkileriyle mücadeleye destek olmak için “Bugün değilse ne zaman” kampanyasını başlattı. Bu kapsamda belirli kriterleri taşıyan firmalara, iki ay boyunca Ar-Ge, hukuk, patent, vergi ve mali danışmanlık birimlerinin her birinde ücretsiz danışmanlık veriyor. Başvurular http://www.bugundegilsenezaman.com üzerinden yapılıyor. Sistem Global Danışmanlık’ın yeni nesil danışmanlık platformu olan eDanışman üzerinden yürütülen bu hizmetler, online olarak sürdürülüyor. Hüseyin Karslıoğlu, Sistem Global olarak başlattıkları bu destek hareketine, KOBİ’lere değer üretebilecek tüm kişi ve kurumların katılımını beklediklerini ifade etti.



Gençlere ‘Sizlik iş’



Şu anda yüz binlerce üniversite öğrencisinin ve yeni mezunun evde olduğunu belirten Hüseyin Karslıoğlu şöyle devam etti:



“Bu gençler için de ‘Sizlik iş’ adlı bir projemiz var. Onları KOBİ’lerle online ortamda buluşturacağız. Belirli bir alanda çözüme ihtiyacı olan KOBİ’ler, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencisi ya da yeni mezun bu gençlerden destek alabilecek. Yeni nesil işleri yaşayan, iki üç dil bilen bu gençler de bir saat bu KOBİ’lere çalışarak 95 lira kazanabilecek.”