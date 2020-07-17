Sisal Şans’ta üst düzey atama

İtalyan Sisal S.p.A. ile Demirören Holding iştiraki Şans A.Ş. katılımıyla oluşan Türkiye’de yerleşik Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yat. A.Ş., yönetim kadrosunu Selim Ergün ile güçlendirdi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında kurum bünyesinde COO olarak görev almaya başlayan Ergün, kurumda CEO olarak atandı.



Selim Ergün, Unilever Türkiye’de başladığı kariyerine (Algida, Lever, DiverseyLever), daha sonra JohnsonDiversey ve GoodYear’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi icra kurullarında devam etti. 16 sene, bu çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan pazarlarında büyüme ve gelişmiş pazarlarında yeniden yapılanma odaklı operasyonlar yönetti, geliştirdi ve dönüştürdü. 8 sene Kale Grubu’nun çeşitli şirketlerinin icra ve yönetim kurullarında görev aldı.



Selim Ergün, Sisal Şans’ta göreve başlamadan önce, Milli Muharip Uçağı (TF-X) için yeni nesil jet motoru geliştirip üretmek üzere açılan ihale kapsamında Kale Grubu’nda Rolls-Royce P.L.C. ile ortaklaşa yürütülen programın liderliğini yapıyordu.



Güçlü teknik altyapı



Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatrmları A.Ş. (Sisal Şans), Türkiye’de 10 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarının düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirildi. Yapılan açıklamada şirket hakkında şu bilgilere yer verildi:



“Türkiye’de yerleşik Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A’in ortaklığında kurulan Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısı ile bir taraftan sektöre getireceği yenilikler ile oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunarken dier taraftan da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olan Sisal Şans, şans oyunlarını hedef kitleye heyecanlı, eğlenceli ve teknolojik bir deneyim ile sunarken şeffaflıktan ödün vermemektedir.”