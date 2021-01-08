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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

SKY Limitliler 1 milyona ulaştı

VakıfBank’ın limit yönetimini müşterilerin belirlemesine imkân veren yenilikçi ürünü SKY Limit tanımlanan müşteri sayısı 1 milyona ulaştı.

SKY Limitliler 1 milyona ulaştı

Özel sektör çalışanlarından memurlara kadar geniş bir kesim, kendilerine tanımlanan yüksek limiti, ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri ürünlerle kullanarak yönetmenin rahatlığını yaşadı.

Self servis bankacılık

Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlenen 1 milyon VakıfBank müşterisi, kendilerine özel tanımlanan yüksek kredi limitlerini yöneterek ihtiyaçlarını finanse etmenin avantajını yaşadı. VakıfBank müşterileri, SKY limitlerini konut kredisi, ek hesap, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi gibi alanlarda kullanabilme imkanına sahip oldu. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda başarısı Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından da tescillenen SKY Limit’in yaygınlaşmasından son derece memnunuz. Dijital değişim dönüşümümüz kapsamında geliştirdiğimiz SKY Limit’in müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsenmesi ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Bu ürünümüzle müşterilerimizin her türlü kredi ihtiyacını self servis bankacılıkla online olarak karşılıyoruz. Kendilerine tanımladığımız limitlerin yüksek olması da müşterilerimiz için ayrı bir avantaj sağlıyor. Böylece SKY Limit tanımlı müşterilerimiz, başvuru-onay süreçleriyle vakit kaybetmedeh geniş limitlerle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.”

Geniş limit imkanı

SKY Limit sayesinde müşterilerin harcama yaparken daha hızlı karar alabildiklerini de belirten Çelebi, “Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize, çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz” dedi.

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