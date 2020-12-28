Son dakika: 2021 yılında AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ...
Son dakika haberine göre AGİ 2021 zammı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam için bugün son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak." dedi. 2021 yılında AGİ bekar bir işçi için 268 lira olacak. İşte detaylar...
AGİ ücretleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile beraber AGİ tutarları da değişti. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak." dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.
AGİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.
2021 AGİ ÜCRETLERİ
Bekar 268 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456 TL
Evli eşi çalışan 268 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 TL
İşte yeni asgari ücret tablosu:
AGİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).