Son dakika: 2021 yılında AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ...

AGİ ücretleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile beraber AGİ tutarları da değişti. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak." dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışan 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 TL

İşte yeni asgari ücret tablosu:

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).