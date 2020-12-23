Son dakika: 2021'de AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret sonrası...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu.

Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ hesabı:

TOPLANTI ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

AGİ 220'DEN 264 TL'YE ÇIKACAK

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

TÜRK-İŞ: TEKLİF BEKLİYORUZ

Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekâr bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar kasım ayına ait olup, aralık ayı ve gelecek yıl enflasyonuna göre bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. Bu rakamın sadece bekâr bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. İşveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz."

20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ'Sİ ARTACAK

TÜİK'İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

ASGARİ ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINDA SON DURUM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret maaşı önerdi.

TEMSİLCİLER VARDI

Tarafların olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI VAR

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak.