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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika...24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak
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    22.04.2020 - 14:17 | | AA

    Son dakika...24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

    Son dakika...24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak

    TBB'den, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

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