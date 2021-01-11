Son Dakika... Ankara’da WhatsApp alarmı! Son gün 8 Şubat...

Sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle ‘anlık mesajlaşma’ uygulaması WhatsApp’tan adeta bir sanal göç var. 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek güvenlik sözleşmesini kabul etmek istemeyenler uygulamayı silip başka uygulamalara geçiyor.

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un çatısı altında yer alan WhatsApp, 4 Ocak’tan beri kullanıcılarına bildirim göndererek yeni veri paylaşma iznini kabul etmelerini istiyor.

Bu izni vermeyenler 8 Şubat’tan itibaren WhatsApp kullanamayacak. Bu hamleyle WhatsApp’ın bundan sonra Facebook’la daha rahat veri alışverişi yapmayı planladığı ve daha fazla kullanıcı verisini reklamverenlerle paylaşmak istediği belirtiliyor.

Tepki büyüyor...

Ancak bu gelişme dünyada pek çok kullanıcının tepkisini çekti. Tesla’nın kurucusu Elon Musk, bu karara tepki göstererek WhatsApp’ı silip Signal kullanmaya başladığını açıkladı.

Türkiye’de de kullanıcıların tepkisi büyüyor. Twitter’da ‘WhatsApp sil’ kampanyası başlatıldı. Türkiye’de uygulama mağazalarında BiP, Dedi, Laff, Signal ve Telegram’ın aralarında yer aldığı platformlar öne çıktı.

Peki alternatifleri neler?

Turkcell çatısı altındaki BiP, WhatsApp’a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarından. Türk mühendislerce geliştirilen uygulama ile tüm iletişim şifreli şekilde taşınıyor. BiP’in verileri, Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde tutuluyor. BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı.

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi de kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor. Tüm aramalar ve dosya paylaşımları uçtan uca şifreleniyor.

Beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim programı HAVELSAN ileti de Türkiye’de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

WhatsApp yerine kullanılabilecek yabancı uygulamalar ise şöyle: Signal, Telegram, WeChat, Skype, Line, Viber.

‘Yüzde 100 güven yok’

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, WhatsApp’ın güncellenen gizlilik politikası kapsamında hesap bilgilerimiz, mesajlarımız, durum bilgilerimiz, bağlantılarımız, ödeme ve işlem verilerimizin toplanıp işlenebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“AB ülkelerinde ‘Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)’ mevcut olduğundan bu dayatma gerçekleştirilemiyor. Bu yönetmelikle şirketlerin dijital verileri saklama ve güvende tutmalarına yönelik önemli maddeler mevcut. Türkiye’de Facebook’un temsilcilik açması demek KVKK kapsamında hizmet göreceği anlamına geliyor ve Türk vatandaşlarının da verilerinin bu şekilde işlenmeyeceği ortaya çıkıyor.

Elbette alternatif anlık mesajlaşma uygulamaları mevcut. Ama dijital dünyada yüzde yüz güven söz konusu değil. Unutmayın bir şey ücretsizse ürün sizsiniz, sizin kişisel verilerinizdir.”

2 milyar kullanıcısı var

‘Gizliliğimiz değişmedi’

WhatsApp’ın başındaki isim olan Will Chathcart, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Dünyada 2 milyar kullanıcımızın güvenli iletişimini sağlıyoruz. Uçtan uca şifreli olarak herkesin sevdikleriyle mesajlaşma ve görüşmesini sağlıyoruz. Bu değişmiyor. Uçtan uca şifreleme nedeniyle biz sizin özel görüşme ve yazışmalarınızı göremeyiz. Facebook da göremez. Güvenlik politikamızı daha şeffaf olması için güncelledik ve bunu ekim ayında duyurduk. Bu WhatsApp üzerinden ticaret ve iş yazışmalarını da kapsıyor. WhatsApp’ın Facebook’la veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmiyor. İnsanların arkadaş ve aileleriyle güvenli olarak iletişim kurmaları üzerinde bir etkisi yok.

Çoğu ülkede WhatsApp mesajları iş için kullanılıyor. 175 milyon insan her gün bir iş hesabından mesaj atıyor ve daha fazla insan bunu yapmak istiyor. İşletmeler bu mesajlara daha hızlı ve verimli cevap verebilecek araçlar istiyor.”

Kamuda ‘WhatsApp’tan çıkış harekâtı...

WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesini değiştirmesinin ardından, kamu kurumlarının WhatsApp bilgilendirme gruplarında da değişime gidiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, basınla iletişimi, WhatsApp yerine Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) büyük hissedar olduğu Turkcell’e bağlı BİP uygulaması üzerinden yapacağını gazetecilere bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bugünden itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri WhatsApp yerine yerli uygulama BİP üzerinden yapacak.

Açık kaynak kodlu

Milli Savunma Bakanlığı da “WhatsApp ile ilgili son gelişmelerden dolayı grubumuzu BİP uygulamasına geçireceğiz” mesajını basın mensuplarıyla paylaştı.

WhatsApp’tan başka uygulamalara geçişi, diğer kurum ve kuruluşların izlemesi bekleniyor. Kabine’de bu konunun da detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Siyasiler ve bürokratlardan da WhatsApp’tan vazgeçme mesajları geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter mesajında, “Eylül ayında dostlarıma WhatsApp ile vedalaştığımı bildirmiş ve Bip kullanmaya başlamıştım. Açık kaynak kodlu olduğu için Telegram ve Signal de kullanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da Twitter üzerinden, “Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var” açıklaması yaptı.