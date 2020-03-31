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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim geliyor
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    31.03.2020 - 09:28 |

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim geliyor

    Suriye ve Rusya arasında yaşanan petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre; bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim geliyor

    Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

    Milliyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

     

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