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    30.03.2020 - 10:02 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim motorine zam bekleniyor

    Son gÃ¼nlerde petrol fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± seyirden TÃ¼rkiye'deki akaryakÄ±t fiyatlarÄ± da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Milliyet.com.tr'nin sektÃ¶r yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re benzin fiyatÄ±nda 8 kuruÅŸ indirim, motorin fiyatÄ±nda ise 6 kuruÅŸluk zam beklentisi oluÅŸtu.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim motorine zam bekleniyor

    Cuma gÃ¼nÃ¼ 27 dolarÄ± gÃ¶ren Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ 24,93 dolar seviyesinde tamamladÄ±. Brent petrolÃ¼n varili bugÃ¼n itibarÄ±yla kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 8,10 artÄ±ÅŸla 26,95 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼. AynÄ± dakikalarda BatÄ± Teksas tÃ¼rÃ¼ (WTI) ham petrolÃ¼n varili 20,80 dolardan alÄ±cÄ± buldu. KÃ¼resel piyasalarda tÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±rken TÃ¼rkiye'deki akaryakÄ±t fiyatlarÄ± da deÄŸiÅŸiyor.

    AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re bu gece yarÄ±sÄ± itibari ile benzin fiyatÄ±nda 8 kuruÅŸ indirim motorin fiyatÄ±nda ise 6Âzam beklentisi oluÅŸtu.

    AKARYAKIT FÄ°YATLARI Ä°STANBUL'DA NE KADAR?

    BugÃ¼nÂ  Ä°stanbulâ€™da benzinin litre fiyatÄ± 5.22 TLâ€™den, Ä°zmir ve Ankaraâ€™da ise ortalama 5.32 TLâ€™den satÄ±lÄ±yor. Motorinin litre fiyatÄ± ise Ä°stanbulâ€™da 5.34 TLâ€™den, Ankara ve Ä°zmirâ€™de ise ortalama 5.41 TLâ€™den satÄ±lÄ±yor.

    Meclis'te corona ÅŸüphesi! Doktor ve ona temas edenler gözetim altÄ±na alÄ±ndÄ±CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlÄ± yayÄ±nda TBMM'deki corona ÅŸüphesi ile ilgili de geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Canova, corona ÅŸüphesi bulunan doktorla temas edenlerin gözetim altÄ±nda tutulduÄŸu bildirdi.
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