Cuma gÃ¼nÃ¼ 27 dolarÄ± gÃ¶ren Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ 24,93 dolar seviyesinde tamamladÄ±. Brent petrolÃ¼n varili bugÃ¼n itibarÄ±yla kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 8,10 artÄ±ÅŸla 26,95 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼. AynÄ± dakikalarda BatÄ± Teksas tÃ¼rÃ¼ (WTI) ham petrolÃ¼n varili 20,80 dolardan alÄ±cÄ± buldu. KÃ¼resel piyasalarda tÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±rken TÃ¼rkiye'deki akaryakÄ±t fiyatlarÄ± da deÄŸiÅŸiyor.

AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re bu gece yarÄ±sÄ± itibari ile benzin fiyatÄ±nda 8 kuruÅŸ indirim motorin fiyatÄ±nda ise 6Âzam beklentisi oluÅŸtu.

AKARYAKIT FÄ°YATLARI Ä°STANBUL'DA NE KADAR?

BugÃ¼nÂ Ä°stanbulâ€™da benzinin litre fiyatÄ± 5.22 TLâ€™den, Ä°zmir ve Ankaraâ€™da ise ortalama 5.32 TLâ€™den satÄ±lÄ±yor. Motorinin litre fiyatÄ± ise Ä°stanbulâ€™da 5.34 TLâ€™den, Ankara ve Ä°zmirâ€™de ise ortalama 5.41 TLâ€™den satÄ±lÄ±yor.