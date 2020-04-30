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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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    30.04.2020 - 09:53 |

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

     

    Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,52 dolardan alıcı buldu.

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 16 kuruş zam bekleniyor.

    Yüklü miktarda sahte sıvı ve toz deterjan ele geçirildiAdana'da polisin operasyonunda 16 bin 760 kilogram toz, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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