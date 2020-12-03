03.12.2020 - 18:23 | | İHA
Son dakika... Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantı yarın
Gelen son dakika haberine göre; 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.