Asgari ücret ne kadar olacak son dakika gelişmesi! Asgari ücret son toplantı tarihi

Son dakika asgari ücret gelişmeleri. Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için son toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücret için kritik toplantı Pazartesi günü yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda olacak. İşte tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN? BELLİ OLDU

Türk-İş'in ev sahipliği ile çevrimiçi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantıda ilk teklifi belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanıyor. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.