Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...

İlk toplantının 4 Aralık'ta yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor.

Mevcut asgari ücret bekar bir işçi için net 2 bin 324 lira, brüt 2 bin 943 lira.

Asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu SGK primi oluşturuyor. 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılacak toplantı öncesinde verdiği mesajda, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." dedi.