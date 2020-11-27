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27.11.2020 - 09:36 |

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...

Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Herkesin merak ettiği soru; 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

İlk toplantının 4 Aralık'ta yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor.

Mevcut asgari ücret bekar bir işçi için net 2 bin 324 lira, brüt 2 bin 943 lira.

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak 4 Aralıkta...

Asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu SGK primi oluşturuyor. 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak 4 Aralıkta...

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılacak toplantı öncesinde verdiği mesajda, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Herkesin merak ettiği soru; 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
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