18.02.2021 - 17:02 | | AA
Son dakika: Azerbaycan ile ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe giriyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız. Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." dedi.
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Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.