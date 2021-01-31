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31.01.2021 - 10:59 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplara yatırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Son dakika: Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplara yatırılıyor

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

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