31.01.2021 - 10:59 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplara yatırılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.