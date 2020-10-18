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    18.10.2020 - 11:48 |

    Son dakika... Bakan açıkladı! 65 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Bakan Selçuk; “1’i kanser, 5’i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu.

    Son dakika... Bakan açıkladı! 65 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

    “GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 862 OLDU”

    Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı.” açıklamasını yaptı.

    Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

    "Kanuni" Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor!Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. Sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan Kanuni'yi Kurtarma-9 römorkörü çekerken, diğer römorkörler de eşlik etti ve su sıkarak vatandaşları selamladı. Sahilde ise çok sayıda vatandaş, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni'yi Türk bayraklarıyla selamladı.
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