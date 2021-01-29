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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor
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29.01.2021 - 09:34 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık'ta ödenecek." ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğuna, ikişer taksitte ödendiğine işaret eden Selçuk, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin dahil olduğunu anımsattı.

Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kameradaŞanlıurfa'daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer'in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
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